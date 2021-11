Association Rêves : embarquement immédiat, loin de la maladie

"Allez Guillaume, allez Guillaume..." Quelques mots d'encouragement par radio, après plus d'une heure de navigation, Alyssia (8 ans), Thomas (7 ans) et Clément (14 ans) peuvent enfin communiquer avec Guillaume Bonniot, skipper, qui s'est lancé un défi un peu fou : faire le plus rapidement possible le tour du Cotentin à la voile.

Un peu plus tôt, ces trois jeunes Manchois, atteints de maladies graves, avaient embarqué à Cherbourg sur le patrouilleur Flamant de la Marine Nationale. Aux côtés de l'équipage, ils ont navigué direction le large de Barfleur pour retrouver le skipper, parti d'Utah Beach à 6h, à bord de son "moth", un tout petit voilier qui vole presque au-dessus de l'eau.

Une course "en solidaire"

Guillaume Bonniot souhaitait faire de cette aventure une course à la voile "en solidaire", pour partager son expérience avec les enfants de Rêves Manche. Cette association réalise les rêves les plus extraordinaires de ces enfants fragiles, et leur propose aussi des journées comme celle-ci, une respiration dans le quotidien. "Alyssia est partie en voyage en Corse, Thomas a nagé avec des dauphins, Clément a plongé au dessus d'un récif coralien... Ils ont réalisé leurs rêves mais ne sont pas guéris. Ils ont encore besoin de rêver", explique Gérard Couillard, président de l'association.

"Se libérer, oublier..."

"Ca leur permet de se libérer, d'oublier... Et à nous parents, de discuter entre nous, dans un autre cadre que l'hôpital" constate Stéphane, papa de Clément. Et même si faute de vent, le record n'a pas pu être battu, cette journée au grand air restera gravée dans les mémoires des enfants. "Je suis passionné de la mer, je voudrais être océanographe" explique Clément, 14 ans, "aujourd'hui, je suis heureux, je me sens bien".

Plus d'infos : http://www.reves.fr/manche/ ou https://www.facebook.com/lemarinvolant

BONUS AUDIO - Reportage de Tendance Ouest