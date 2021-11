Tunis (AFP). Attentat en Tunisie: les 38 morts identifiés, parmi eux 30 Britanniques

Les 38 ressortissants étrangers tués dans l'attentat dans un hôtel en bord de mer près de Sousse, en Tunisie, ont été identifiés et parmi eux figurent 30 Britanniques, a annoncé mercredi à l'AFP le ministère de la Santé. "Tous les corps ont été identifiés. Parmi eux figurent 30 Britanniques", a déclaré le directeur des services d'urgence du ministère, Naoufel Somrani. Deux Allemands, trois Irlandais, une Portugaise, une Belge et une Russe figurent aussi parmi les victimes. Il s'agit du bilan définitif de l'attentat de vendredi qui a visé des vacanciers sur la plage et au bord des piscines d'un hôtel de Port El Kantaoui, zone touristique au sud de Tunis, a précisé M. Somrani. Les dépouilles de huit Britanniques et des trois Irlandais doivent être rapatriées dans la journée, selon lui. Le ministère avait expliqué que l'identification des victimes avait pris plusieurs jours car la plupart d'entre elles étaient en tenue de plage au moment de l'attentat et n'avaient donc pas leurs papiers d'identité sur elles. L'attentat a été perpétré selon les autorités par un étudiant tunisien de 23 ans. Il est intervenu trois mois après celui du musée du Bardo à Tunis, où 22 personnes (21 touristes étrangers et un policier tunisien) ont été tuées. Les deux attaques ont été revendiquées par le groupe Etat islamique (EI).

