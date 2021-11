Paris (AFP). France: la grève des contrôleurs aériens jeudi et vendredi n'aura pas lieu

Le premier syndicat des contrôleurs aériens, le SNCTA, a annoncé mercredi avoir levé son préavis de grève pour jeudi et vendredi, à la suite d'une "ultime séance de négociation" ayant porté ses fruits. La Direction générale de l'aviation civile (DGAC) a indiqué à l'AFP qu'il n'y aurait par conséquent aucun vol annulé jeudi et vendredi. L'appel à la grève avait également été lancé par FO, non représentatif, et portait notamment sur le budget de la navigation aérienne, des primes et l'évolution des conditions d'emploi et de retraite. "Suite à une ultime séance de négociation, le SNCTA, syndicat national des contrôleurs du trafic aérien, majoritaire dans la profession, lève son préavis de grève du 2 au 3 juillet", a écrit le syndicat sur son site. Sur les revendications demandées, "on est loin d'avoir tout obtenu, on est à mi-chemin", a commenté auprès de l'AFP Roger Rousseau, secrétaire national du SNCTA (49,8% des voix chez les aiguilleurs). Le n?ud de la grève portait principalement sur la création d'une prime pour les contrôleurs participant pendant 10 mois à une expérimentation d'organisation du travail plus productive. Sur ce point, "il y aura une négociation ultérieure" sur un "complément" aux 2.500 euros promis mardi par le secrétariat d'État aux Transports, selon M. Rousseau. Le SNCTA avait mené en avril une grève de deux jours sur un motif différent, conduisant à l'annulation de 1.300 vols en France, soit 40% du trafic initialement programmé. Le mouvement social avait coûté 20 millions d'euros au transport aérien français, selon la Fédération de l'aviation marchande.

