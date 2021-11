Rassemblement des anti GDE, samedi 4 juillet au Pin au Haras

Ce samedi 4 juillet dès midi, à l'hippodrome de la Bergerie, au Pin au Haras, les anti-GDE invitent la population à un grand rassemblement en présence de tous leurs avocats, qui feront des annonces sur les procédures en cours et à venir.

Ce rassemblement débutera dès midi, avec une restauration sur place (5€) et des animations encadrées pour les enfants (maquillage, jeux, structure gonflable, ...). Les interventions et débats débuteront à 14h30

Du tribunal civil au Conseil d'Etat

Maitre Romain Carles reviendra sur les actions judiciaires à Versailles et à Alençon, Laurence Riouallon fera le point sur les expertises géologiques, Alexandre Faro sur la tierce opposition, la relaxe à Caen et sur le droit de l'environnement.

Ces avocats aborderont aussi la suite des procédures notamment en tierce opposition, désormais reconnue par le Conseil d'Etat.

Le président de France Nature Environnement est également annoncé.

Un combat judiciaire mais aussi politique

A moins de 5 mois des prochaines élections régionales, plusieurs acteurs politiques sont également annoncés, comme Hervé Morin et Yannik Soubien, respectivement têtes de liste à droite, et pour Europe Ecologie, à ces élections. Autres présences Europe Ecologie Les Verts, celles de la députée européenne Karima Déli et du conseiller régional François Dufour.

La filière équine interviendra par Loïc Malivet, vice-président de France Galop et par Dominique de Bellaigue, président du Cheval français.

L'ensemble de ces interventions sera agrémenté de vidéos, et d'illustrations réalisées en direct par un caricaturiste normand bien connu. Ces interventions se termineront par une séance de questions/réponse avec le public.

Un appel à Ségolène Royal

A l'occasion de ce rassemblement, ses organisateurs veulent aussi interpeller une nouvelle fois la Ministre de l'écologie Ségolène Royal, qui ne répond pas à leurs courriers.

Emilie Dehault, porte-parole de Front de Résistance de l'Orne, et Noëlle Sandoz, présidente de l'association Nonant Environnement: