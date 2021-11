Canicule, bio et crise de l'élevage à la Chambre d'Agriculture de l'Orne

La canicule n'a pas que des impacts sur les humains. Dans l'Orne, endroit de notre région où les températures sont actuellement les plus élevées, les céréaliers sont particulièrement inquiets. Si la moisson de l'orge, qui a débuté cette semaine, ne sera pas impactée, en revanche la récolte de blé, et notamment de blé tardif, pourrait être très impactée par la forte chaleur, avec des pertes de rendement de plus d'un tiers !

Jean-Louis Belloche, président de la chambre d'agriculture de l'Orne :

Rappelons que l'an dernier déjà, la récolte de céréales avait été très moyenne.

Demain je m'installe sur une ferme bio

Une dizaine de fermes bio cherchent un associé ou un repreneur, actuellement dans l'Orne. Une réflexion est donc à l'étude au niveau départemental. Des aides spécifiques existent. Un point d'accueil installation est en place. Jean-Louis Belloche:

La crise de l'élevage

Elle ponctue l'actualité depuis plusieurs semaines, au gré des blocages d'abattoirs, déversement de fumiers devant les grandes surfaces, ainsi que des feux allumés dans la campagne. Une nouvelle réunion est programmée mi-juillet chez le ministre de l'agriculture: