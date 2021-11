Medan (Indonésie) (AFP). Indonésie: au moins 116 morts dans le crash d'un avion militaire

Au moins 116 personnes ont péri mardi en Indonésie dans l'accident d'un avion militaire qui s'est écrasé sur une zone habitée de Medan, grande ville de l'île de Sumatra, tuant ses 113 occupants et des personnes au sol. L'avion, un Hercules C-130 vieux de 51 ans, avait décollé à 12H08 (05H08 GMT) d'une base militaire et s'est écrasé dans la ville deux minutes plus tard, à environ 5 km de cette base, explosant dans une boule de feu, a déclaré un porte-parole de l'armée, Fuad Basya. L'appareil transportait 12 membres d'équipage et 101 passagers, a déclaré dans la soirée à l'AFP le chef de l'armée de l'air, Agus Supriatna, indiquant qu'aucun des occupants n'avait survécu. "Non, non. Pas de survivants. Je reviens tout juste du site", a-t-il dit. Jusqu'à présent, 84 corps ont été retirés des décombres et transférés à la morgue d'un hôpital de Medan, a indiqué l'hôpital. De nombreux passagers de l'avion seraient des membres de familles de militaires et des femmes, a déclaré de son côté un porte-parole de la base aérienne de Medan, d'où l'avion avait décollé. Au moins un enfant figure parmi les victimes. Des bâtiments proches du lieu de drame ont été sérieusement endommagés et des véhicules broyés par le crash de l'appareil dans une zone nouvellement construite. L'agence locale de recherches et de secours a indiqué que trois personnes au sol avaient été tuées, mais le bilan pourrait encore s'alourdir. Les opérations de secours se poursuivaient dans cette zone nouvellement construite, où des ambulances sont arrivées rapidement, tandis que de nombreux habitants souvent anxieux ont afflué sur place. L'avion a rencontré des problèmes peu après son décollage : "le pilote a demandé à retourner à la base, ce qui signifie qu'il y avait une panne", a déclaré M. Supriatna, soupçonnant "un problème de moteur". L'appareil, construit en 1964, était "en très bon état", a cependant ajouté le chef de l'armée de l'air. Il devait acheminer du matériel militaire vers d'autres bases. - Deuxième catastrophe à Medan - "J'ai vu l'avion dans la direction de l'aéroport, et il était déjà incliné, ensuite j'ai vu de la fumée s'échapper", a raconté à l'AFP Januar, un habitant du secteur. Un autre témoin de la scène a indiqué avoir vu depuis une fenêtre de son travail l'appareil voler très bas avant de s'écraser : "c'était effrayant", a dit Novi, qui s'est précipitée sur les lieux du drame comme des dizaines d'autres personnes se trouvant à proximité. Le président indonésien, Joko Widodo, a exprimé sa peine dans un tweet : "Que les familles puissent faire preuve de patience et que de la force leur soit accordée". C'est la deuxième fois que Medan est touchée par une catastrophe aérienne. En 2005, un avion de la compagnie locale Mandala Airlines s'était écrasé peu après son décollage dans une zone densément peuplée, faisant au moins 150 morts au total. D'autres accidents d'avions militaires se sont produits par le passé en Indonésie. L'archipel affiche un bilan médiocre en matière de sécurité aérienne militaire et civile. En avril, un avion de chasse F-16 avait pris feu au moment du décollage sur une base militaire à Jakarta, contraignant le pilote à sauter de l'appareil en flammes. Il s'en était sorti avec des blessures légères. En décembre 2014, un avion de la compagnie AirAsia s'était abîmé en mer de Java une demi-heure après son décollage de la ville de Surabaya, en direction de Singapour, tuant les 162 personnes à son bord, pour l'essentiel des Indonésiens.

