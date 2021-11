Festival Beauregard: le point sur la programmation

3 jours de concerts et 1 soirée d'ouverture en prime, voici le cocktail alléchant du festival Beauregard qui commence ce jeudi au château de Beauregard à Hérouville Saint Clair.

Plus de 30 artistes sont attendus dans le Calvados pour ces jours de fête musicale! Venez applaudir le mythique groupe Scorpions, Sting, Chritine and the queens, Julien Doré, Lenny Kravitz, Asaf Avidan... La programmation complète et la billetterie sont à retrouver sur www.festivalbeauregard.com

Ecoutez Paul Langeois, le programmateur du festival et directeur du BBC, nous parler des différents artistes présents dès jeudi: