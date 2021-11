Canal Seine-Nord : l'axe Seine devrait être renforcé

La concrétisation du canal Seine-Nord, cette infrastructure qui va relier l'Oise aux ports du Nord de l'Europe, peut compromettre le développement du complexe portuaires de la Vallée de Seine. C'est dans l'optique d'alimenter la réflexion autour du gain de compétitivité des ports d'HAROPA que s'est organisée cette table ronde. L'Objectif étant de ne pas succomber à la domination des ports, entre autres, d'Anvers et de Rotterdam.

Des chantiers en attente

Plusieurs acteurs du monde portuaire, maritime et fluvial ont pu exprimer leurs positions et leurs inquiétudes. Inquiétudes qui dévraient être amondries puisque les Contrats de Plan Etat-Régions et le Contrat de Plan Interrégional Etat-Régions signés récemment insistent sur le développement des infrastructures portuaires normandes. Il est question du développement des terminaux de conteneurs, de l'amélioration des accès nautiques du Grand Port maritime de Rouen, de la modernisation de l'axe ferroviaire Serqueux Gisors, le tout pour un montant de près 1 milliard d'euros.

L'objectif actuel est donc de fournir des garanties quant à ces engagements. Une concrétisation de ces projets est indispensable pour la santé économique de la Vallée de Seine, rappellent les participants à cette table ronde.