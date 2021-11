Caen : le plan de stationnement modifié dans le centre-ville

De nouvelles mesures concernant le stationnement dans le centre-ville seront effectives à partir du 1er août. Ces modifications vont être soumises par Joël Bruneau, maire de Caen, et Philippe Lailler, maire adjoint chargé du stationnement et de la circulation au vote du conseil municipal ce lundi 29 juin.

Davantage de places gratuites mais des tarifs augmentés

"Ces nouvelles modalités permettront d'optimiser le plan de stationnement", explique la Ville dans un communiqué. Concernant le stationnement gratuit, c'est 68 places qui seront ajoutées, essentiellement en zone bleue. En hyper centre-ville, c'est à dire en zone rouge, les 1 456 places payantes seront autorisées pour une durée maximale de 2h au lieu de 1h40 au tarif de 1€50 par heure. Sur les 3 556 places de parking dites en zone jaune, les automobilistes pourront stationner 5h au lieu de 2h30 à l'heure actuelle au tarif de 1€ par heure. Les parkings avec barrières ne sont pas en reste, une nouvelle tarification, par tranche de 12 minutes, sera effective pour les stationne­ments de moins de 12 heures sur les par­kings Répu­blique, Courtonne, Vendeuvre nord et sud. Et pour les parkings souterrains, des nouveaux tarifs également, par tranche de 15 minutes, seront mis en place à partir du 1er juillet. Cette tari­fication intègre les coûts des fu­turs travaux de mise en accessibilité des lieux pour les familles avec poussettes et les personnes à mobilité réduite.

Sur la Pointe de la Presqu'île, un nouveau parking est en cours de travaux et proposera à la rentrée 105 places de stationnement au tarif "zone jaune".