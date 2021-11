Athènes (AFP). La crise grecque - EN DIRECT

14:56 - Le gouvernement grec a aussi indiqué que le Premier ministre Alexis Tsipras s'est entretenu avec M. Juncker par téléphone avant que celui-ci prenne la parole depuis Bruxelles. M. Tsipras a également été appelé par le président du parlement européen Martin Schulz, a souligné la même source. Aux deux hommes, il a renouvelé sa demande d'une "extension de quelques jours" du plan d'assistance à la Grèce (qui se termine le 30 juin), le temps que se tienne le référendum prévu dimanche, afin de préserver l'équilibre du système bancaire grec à court de liquidité. 14:55 - Selon le gouvernement grec, Martin Schulz "a informé M. Tsipras qu'il allait convoquer immédiatement une réunion des chefs de groupe parlementaire de l'assemblée européenne pour examiner cette question et la situation d'une manière plus générale dans le but de prendre des initiatives". 14:28 - Le gouvernement grec répond de façon lapidaire aux propos du patron de la Commission européenne Jean-Claude Juncker: il met en cause sa "sincérité", qualité jugée "nécessaire" dans une négociation, selon la formule du porte-parole du gouvernement Gabriel Sakellaridis. "La (preuve) nécessaire de bonne foi et de crédibilité dans une négociation est la sincérité", a dit le porte-parole du gouvernement dans une sommaire déclaration écrite en réponse à l'intervention de M. Juncker. 13:47 - Contrôle des capitaux, mode d'emploi - Retraits de 60 euros maximum par jour et par carte aux distributeurs pour les Grecs, illimités pour les touristes, maintien des transactions par internet mais encadrement des transferts vers l'étranger: le contrôle des capitaux qui débute en Grèce régule étroitement les sorties d'argent pour protéger le système bancaire. Les établissements bancaires du pays fermés depuis aujourd'hui rouvriront le mardi 7 juillet, le surlendemain du référendum prévu dimanche. Les touristes, et toute personne, Grec ou étranger, titulaire d'une carte de retrait sur un compte étranger, pourront retirer autant qu'ils le souhaitent aux distributeurs, dans la limite des fonds disponibles, une mesure qui espère limiter les dégâts sur le secteur touristique vital à l'économie du pays. Les distributeurs à travers le pays, vidés pour la plupart durant le week-end, ont recommencé à être approvisionnés à midi, entraînant de nouveau des queues d'épargnants souhaitant retirer les sommes autorisées par carte de crédit: Les paiements par carte de crédit sont toujours autorisés. Idem pour les achats par internet. Les transferts d'argent par internet entre comptes grecs restent possibles mais les transferts vers l'étranger devront être soumis à l'examen d'une "Commission de validation des transactions bancaires", rattachée au ministère des Finances et mise en place aujourd'hui. Les retraités sont dans le flou. Les autorités disent qu'ils pourront retirer leur pension du mois dans les banques comme ils en ont l'habitude mais les modalités de ces retraits n'ont pas été précisées. Dans l'incertitude, des files de retraités se sont formées dès ce matin devant plusieurs banques, ont constaté des photographes de l'AFP. 13:29 - Le porte-parole de la présidente de Lituanie, Dalia Grybauskait?, a déclaré à l'AFP qu'il n'y aurait pas de sommet des chefs d'Etats et de gouvernement européens avant le référendum, dimanche en Grèce. Un peu plus tôt dans la matinée, la chaîne de télévision allemande du secteur public ZDF avait affirmé, "de sources sûres", qu'un tel sommet se tiendrait mercredi à Bruxelles. 13:28 - La proposition faite à la Grèce par ses créanciers et qui sera soumise à référendum "n'est pas un paquet d'austérité stupide", lance Jean-Claude Juncker. "Il n'y a pas de coupes dans les salaires dans ce paquet, il n'y a pas de coupes dans les retraites", déclare-t-il, en affirmant que la Commission européenne a "insisté pour davantage de justice sociale dans certaines mesures" discutées entre Athènes et ses créanciers. 13:21 - Juncker: "je demanderai au peuple grec de voter oui" au référendum. Un non au référendum voudrait dire "non à l'Europe". 13:17 - Le président de la Commission européenne Jean-Claude Juncker se dit "affligé" et "trahi" par l'échec des négociations entre la Grèce et ses créanciers: "Je suis profondément affligé par le spectacle qu'a donné l'Europe samedi dernier () Après tous les efforts que j'ai déployés je me sens trahi car mes efforts ont été insuffisamment pris en compte", déclare-t-il devant la presse, dans une allocution très ferme. - Trahison - 13:07 - L'ancien président Nicolas Sarkozy appelle à ne pas céder face au gouvernement grec, dénonçant l'"irresponsabilité" du Premier ministre Alexis Tsipras."Que l'Europe, l'euro donne le sentiment de céder et c'est la crédibilité de tout le système européen qui sera emportée", avertit l'ex-président de la République en visite à Madrid. "Par l'irresponsabilité de son Premier ministre, la Grèce s'est suspendue elle-même de la zone euro", accuse encore Nicolas Sarkozy. 13:06 - Jouer "une démocratie contre 18 n'est pas une attitude qui convient à la Grèce", dit Juncker. Pour lui, les créanciers ne proposent pas "un paquet d'austérité stupide". "En Europe aucune démocratie ne vaut plus qu'une autre et dans la zone euro il y a 19 démocraties, non une contre 18 et non 18 contre une", insiste-t-il. 13:00 - LE PRESIDENT DE LA COMMISSION EUROPEENNE JEAN-CLAUDE JUNCKER SE SENT "TRAHI". 12:49 - Insistant sur "la communauté de valeurs" de l'Europe, Angela Merkel plaide pour "trouver des compromis dans tous les défis" et rend hommage à son ministre des Finances: "Si quelqu'un en a fait l'expérience ces derniers mois et ces dernières semaines c'est bien Wolfgang Schäuble". M. Schäuble, gardien jaloux des deniers allemands, a adopté une ligne dure à l'égard de la Grèce dans les négociations entre Athènes et ses créanciers pour obtenir un nouveau renflouement en échange de réformes et coupes budgétaires. Alors que la chancelière semblait prête à plus de compromis, et s'activait à la recherche d'une solution, recherchant le dialogue avec Alexis Tsipras, beaucoup d'observateurs à Berlin ont spéculé sur des divergences entre les deux. 12:42 - Angela Merkel reprend sa formule: "Si l'euro échoue, l'Europe échoue", souvent utilisé pour enjoindre les députés à accorder des garanties de crédits de plusieurs milliards à leurs partenaires en difficulté, dont la Grèce. Devant des représentants de son parti conservateur à Berlin, dans sa première prise de parole publique après l'échec des négociations à Bruxelles entre la Grèce et ses créanciers, elle appelle au "compromis": "si nous perdons la capacité à trouver des compromis, alors l'Europe est perdue", dit-elle, sans commenter les derniers développements et en prononçant le mot "Grèce" une seule fois. Reconnaisant que "le regard du monde entier" est ces jours-ci rivé sur l'Union européenne, la chancelière allemande poursuit : "Nous pourrions abandonner" () "mais je dis: à moyen et long terme nous en souffririons" parce que "si nous ne restons pas unis nous n'arriverons pas à nous faire entendre dans le monde". 12:41 - Le ministère polonais des Finances a tenu à rassurer ses concitoyens: "l'impact de ce qui se passe en Grèce est pratiquement nul pour la situation en Pologne", poids lourd économique en Europe centre-orientale, non membre de la zone euro, déclare à la presse Artur Radziwill, vice-ministre des Finances.

