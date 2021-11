Papeete (AFP). Disparition de Laurent Bourgnon: fin officielle des recherches

Le Haut-commissariat de la République en Polynésie française a annoncé dimanche soir (lundi matin à Paris) "l'interruption des recherches" du navigateur Laurent Bourgnon, disparu mercredi dernier après une plongée sous-marine dans le lagon de l'atoll de Toau, aux Tuamotu. Le communiqué du Haut-commissariat, qui représente l'Etat dans cette collectivité d'outre-mer, indique toutefois qu'Yvan Bourgnon, le frère du disparu, va poursuivre "des actions de recherches ponctuelles", à partir du Jambo, le catamaran de Laurent Bourgnon. Le MRCC, qui coordonne les recherches en mer, estime que "l?hypothèse d?un accident de plongée, sans remontée du plongeur, reste la plus probable" après cinq jours de recherches. Les proches de Laurent Bourgnon espéraient qu'il ait été pris dans un fort courant en surface, et qu'il ait dérivé. Le MRCC souligne que Laurent Bourgnon était équipé d'une combinaison orange et jaune, et que la météo a été excellente pendant les recherches aériennes et maritime, restées infructueuses. Il considère désormais que "la poursuite des recherches serait vaine". Laurent Bourgnon, double vainqueur de la route du rhum, avait plongé à l'écart d'un groupe de croisiéristes, mercredi, à proximité de la passe Est de Toau, dans l'archipel des Tuamotu, réputée pour ses courants puissants.

