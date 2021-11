Bujumbura (Burundi) (AFP). Burundi: défection du président de l'Assemblée à la veille d'élections tendues

Le président de l'Assemblée nationale burundaise, deuxième personnage de l'Etat, a annoncé dimanche s'être réfugié en Belgique d'où il a dénoncé le "forcing" électoral du président Pierre Nkurunziza, à la veille de législatives et communales boycottées par l'opposition. Dans une interview à France 24, Pie Ntavyohanyuma, membre du parti au pouvoir CNDD-FDD mais opposant notoire à la candidature de Pierre Nkurunziza à la présidentielle qui suivra ces premiers scrutins le 15 juillet, a affirmé être "pour le moment, contraint de rester à Bruxelles". Sa défection intervient dans la foulée de celle du 2e vice-président du Burundi, Gervais Rufyikiri. Lui aussi opposé à un 3e mandat et également réfugié en Belgique, ex-puissance colonisatrice du Burundi, M. Rufyiriki avait expliqué cette semaine avoir fui après avoir reçu des menaces. Dimanche, M. Ntavyohanyuma a réitéré qu'un 3e mandat serait "illégal" mais estimé qu'il n'était pas encore trop tard pour que le chef de l'Etat, déjà élu en 2005 et 2010, "renonce". "Le forcing (du gouvernement) vers les élections n'a pas de sens", a-t-il lancé. Le principal conseiller en communication du président, Willy Nyamitwe, pour qui ce nouveau départ n'est "pas une surprise", a immédiatement rejeté cet appel, qui, selon lui, est sans effet. Malgré l'annonce du boycott des élections générales par l'ensemble de l'opposition, et les nombreux appels de la communauté internationale à un report des scrutins, le pouvoir a jusqu'au bout refusé de modifier le calendrier, arguant d'un risque de vide institutionnel puisque le mandat de Nkurunziza s'achève le 26 août. L'officialisation fin avril de la candidature de Nkurunziza à la présidentielle a plongé le petit pays d'Afrique des Grands Lacs, à l'histoire post-coloniale marquée par les massacres interethniques et un long conflit civil (1993-2006), dans une grave crise politique. Elle a provoqué un mouvement de contestation populaire, essentiellement dans la capitale Bujumbura mais aussi dans quelques villes de province, violemment réprimé par la police et motivé un coup d'Etat manqué mi-mai au cour duquel les radios indépendantes ont été détruites. Les anti-Nkurunziza jugent un troisième mandat anticonstitutionnel et contraire à l'Accord d'Arusha qui avait permis la fin de la guerre civile. Depuis le début de la contestation, plus de 70 personnes sont mortes. Plus de 120.000 Burundais terrifiés par le climat préélectoral ont fui dans des pays voisins, dont des dizaines de journalistes indépendants, membres de la société civile, opposants politiques et frondeurs du CNDD-FDD. - Regain de violence - La semaine qui vient de s'écouler a été marquée par un regain de violence. Ce week-end encore, trois morts ont été dénombrés à Bujumbura, sept grenades au moins ont explosé et des tirs nourris, parfois au fusil mitrailleur, ont été entendus dans des quartiers contestataires toute la nuit de samedi à dimanche. Dimanche dans la journée, les quartiers périphériques le calme était globalement revenu à Bujumbura, où des policiers patrouillaient et contrôlaient quelques voitures. La population restée sur place - une bonne partie a quitté la ville, partant se réfugier en province ou au Rwanda voisin de crainte d'une attaque de grande ampleur à l'approche des scrutins - vaquait à ses occupations, certains effectuant même leur jogging dominical. Mais selon des témoins, le week-end a aussi été tendu dans quelques localités de province. Notamment dans la commune de Mutaro, province de Gitega, où la police a arrêté trois membres de l'opposition samedi, provoquant la colère de la population qui a commencé à couper les routes. Ni ces incidents, ni les appels de la communauté internationale à reporter les scrutins, ni l'annonce de leur boycott par l'ensemble de l'opposition n'ont semblé cependant perturber les plans de la Commission électorale (Céni), qui a annoncé que "tout est prêt" pour le vote de lundi. Le président de la Céni a même affirmé n'avoir jamais reçu le document annonçant officiellement le boycott de l'opposition et considérait, par conséquent, que les élections se dérouleraient comme si toutes les listes participaient. Dénonçant une "manipulation", l'un des leaders de l'opposition, Charles Nditije, a estimé que la Céni voulait seulement pouvoir prétendre lundi que le scrutin serait "pluraliste et inclusif".

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire