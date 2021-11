Berlin (AFP). Berlin recommande aux Allemands se rendant en Grèce de prévoir suffisamment d'argent liquide

Le ministère allemand des Affaires étrangères a recommandé dimanche aux Allemands se rendant en Grèce de "prévoir suffisamment d'argent liquide" alors que le pays est au bord de la déroute bancaire. Berlin invite également les Allemands en partance pour la Grèce, l'une de leurs destinations de vacances préférées, à "se tenir informés de l'évolution de la situation via les recommandations de voyage du ministère et les médias". Les Pays-Bas ont également recommandé la prudence à leurs ressortissants, expliquant qu'il était "possible qu'il soit difficile de payer par carte de crédit". "Prenez donc suffisamment d'argent liquide pour couvrir tous vos coûts jusqu'à votre retour", écrit le ministère néerlandais des Affaires étrangères sur son site internet. Berlin met particulièrement en garde contre "des délais d'attente importants" aux guichets des banques et aux distributeurs automatiques en Grèce alors que des files d'attente de Grecs, inquiets de voir leur pays en déroute économique, se sont formées devant les distributeurs dans tout le pays ce week-end. La fermeture des banques grecques lundi et l'instauration d'un contrôle des capitaux pour tenter de contenir tout mouvement de panique ne sont pas exclus à partir de lundi. Le ministère avertit en outre que des "pénuries" d'argent liquide pourraient apparaître en Grèce, en particulier aux distributeurs automatiques. La Grèce est l'une des grandes destinations de vacances des Allemands qui y apprécient son climat, sa mer et ses plages. L'an dernier, ils sont été quelque 2,5 millions à s'y rendre, en hausse de 8,5% par rapport à 2013. Une tendance qui devrait s'accéléler encore cette année, selon des prévisions réalisées avant que la crise grecque n'atteigne des sommets. Les Allemands, qui apprécient particulièrement la Crète, Rhodes ou encore Corfou, avaient boudé le pays au plus fort de la crise, en 2011 et 2012. Les Néerlandais aiment également se rendre en villégiature en Grèce.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire