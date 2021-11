8ème édition du Rétrofestival : hommage au 7ème art

Depuis 9h30 ce matin, les véhicules de collection se retrouvent devant les yeux des passionnés et amateurs sur le circuit de la Prairie. A 11h et 17h avaient lieux des parades dans les rues de Caen, afin d’exhiber les plus beaux modèles de véhicules. Particulièrement attendus, on peut retrouver Ecto One, la Cadillac de SOS Fantôme, la DeLorean de “Retour Vers le Futur“ ou encore les 4x4 de “Jurassic Park“ parmi d’autres véhicules de cinéma.

Dans l’après-midi a eu lieu la vente aux enchère de cette 8ème édition. Quelques modèles exceptionnels étaient présentés comme par exemple la mini du film les “vacances de Mr Bean“. Son heureux propriétaire l’a acquise pour 3 800€ alors qu’elle à 65 180 km et un accessoire unique, un mini ventilateur en guise d’air conditionné. Une Superbe Ferrari Testarossa de 1991 a également été vendue pour la coquette somme de 100 000 €, le record de cette édition. Une Aston Martin V12 DB9 de 2005 a été vendue 48 000 €, alors que sa mise a prix était de … 5 000 € ! Enfin, l’acquéreur de la DS camping-car, dont nous parlions dans notre édition spéciale du 25 juin, n’est autre que le fils du carrossier qui l’a créée! Un retour aux sources exceptionnel.



Pratique.

Retrouvez demain tous ces véhicules incroyable de 9h30 à 18h30 sur l’hippodrome de la Prairie.

Entrée : 10 € la journée, 15 € les deux-jours.

Restauration sur place disponible.