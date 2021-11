Sortir dans le Calvados : lundi 29 juin

Mercredi, à Falaise, c'est Festi'Foot. Il y aura des tournois en 2 catégories et des équipes mixtes. Rendez-vous, ce mercredi, de 13h à 17h au Stade Guibray de Falaise. L'entrée est gratuite. Pensez à vous inscrire auprès du Local Jeunes pour y participer. Plus d'infos sur Falaise



Mercredi soir, à Ouistreham un marché nocturne est organisé. Rendez-vous de 19h à 23h, avenue de la Mer, esplanade Lofi et place du Marché. Plus d'infos sur Ouistreham Riva Bella



Vendredi et samedi, c'est la grande braderie de Caen. Un rendez-vous organisé, comme chaque année, par les Vitrines de Caen. L'occasion de faire de bonnes affaires dans les rues du centre-ville. Rendez-vous, samedi et dimanche à Caen pour en profiter. Retrouvez toutes ces infos sur Les Vitrines de Caen