Hervé Morin lance sa campagne en Normandie : « Il faut être fier d'être Normand ! »

Après Nicolas Mayer-Rossignol pour le Parti Socialiste, Nicolas Bay pour le Front National et Yanic Soubien pour Europe-Ecologie-les-Verts, vous êtes l'un des derniers candidats à lancer votre campagne. Pourquoi ce choix ?

Nous sommes dans le rythme. Nous avons réunis les Républicains, l'UDI et le Modem autour de cette candidature. C'était la condition sine qua none pour être candidat. Et lorsque l'on rassemble dès le premier tour, cela prend forcément un peu plus de temps. Il fallait lancer cette candidature avant l'été même s'il n'y avait pas beaucoup de suspense concernant la candidature d'union en Normandie. Nous entrerons dans une phase opérationnelle en septembre.

Quelles seront les têtes de liste départementales ?

Nous déciderons cela en juillet (Françoise Guégot le sera sans aucun doute en Seine-Maritime). Quant aux listes elles-mêmes, elle seront construites avant la fin septembre. Il ne faut jamais geler les listes trop tôt, cela laisse le temps de découvrir de nouveaux talents. Mon véritable souci, c'est d'avoir les meilleurs candidats capables de gouverner cette région.

Comment, lorsque l'on est élu de l'Eure, séduire les Manchois, à l'autre extrémité du territoire ?

Je suis le plus Bas-Normand des Haut-Normands. La commune que je dirige (Epaignes, dans l'Eure) est à la limite entre l'Eure et le Calvados. Ensuite, j'ai passé mon bac à Caen, j'ai été à la fac à Caen et j'ai autant de famille à Rouen qu'à Caen !

Vous lancez officiellement votre campagne aujourd'hui. Mais vous-êtes vous déjà déplacé sur les deux territoires régionaux ?

Bien sûr, nous sommes allés à la rencontre des acteurs économiques, culturels, des équipes de recherche. Cela m'a amené à faire des propositions extrêmement concrètes et novatrices.

J'ai longtemps plaidé dans le désert pour la réunification. Pour être honnête, je n'y croyais plus. Et il y a eu cette loi miracle, globalement mauvaise, sauf pour la Normandie !

Quels sont vos atouts dans cette campagne électorale ?

Je crois avoir une notoriété évidente. Ensuite, dans les baromètres d'opinion, au sein de ma génération de quinquagénaires, je suis plutôt situé en haut de l'assiette. Enfin, j'ai pour moi la crédibilité de l'action gouvernementale.

Les conseillers régionaux socialistes de Haute-Normandie vous accusent de vouloir « casser le service public régional » et de ne penser qu'aux réductions de dépenses. Que leur répondez-vous ?

J'assume le fait de dire que le Conseil Régional doit être l'acteur d'une réduction des dépenses publiques pour ensuite pouvoir investir. Je regrouperai la multitude de structures en charge du développement économique pour une plus grande efficacité. Je proposerai aux présidents des Départements qu'il y ait une rationalisation des politiques entre les Départements et la Région pour éviter de se marcher sur les pieds.

Il n'y aura pas, par exemple, de réduction d'effectifs dans les lycées car qu'ils soient gérés par deux ou une seule région, cela ne change rien pour eux. Mais dans l'administration centrale, dans toutes les structures liées à l'action du Conseil Régional, il y aura une rationalisation à mener pour dégager des marges de manoeuvre afin de financer par exemple la Recherche, l'apprentissage ou pour améliorer le fonctionnement des trains. La gouvernance de la Normandie, ce n'est pas l'addition des administrations de la Haute et de la Basse-Normandie.

Marylise Lebranchu (ministre de la Décentralisation et de la Fonction publique), a annoncé vendredi 26 juin qu'à partir de 2017, les Régions percevront 50% de la CVAE (ex taxe professionnelle) contre 23 % aujourd'hui. Cela va-t-il dans le bon sens ?

Tout ce qui favorise l'autonomie fiscale des collectivités locales va dans le bon sens.

A quoi ressemblerait la Normandie de Hervé Morin ?

Tout d'abord, en trame de fond, je veux que nous fassions renaître l'identité normande en nous inspirant des Bretons. Il faut être fier d'être Normand, il faut développer une marque normande pour notre économie, nos industries, notre tourisme, notre action culturelle.

Concernant l'économie, j'affirme que la meilleure politique sociale est celle qui permet aux Normands d'avoir un boulot et cela passe par les entreprises. Il faut muscler les entreprises normandes, faciliter leur développement et leur investissement, les soutenir à l'export pour qu'elles trouvent de nouveaux marchés. C'est pour cela d'ailleurs que je lance ma campagne dans une entreprise (Riou Glass) au milieu des machines. Je veux favoriser l'émergence des pépites.

Pour cela, je veux créer une agence dotée de 100 millions d'euros pour investir en fonds propres dans les start-up, les PME ou les ETI (Entreprise de Taille Intermédiaire) afin qu'elles se développent plus vite, investissent davantage et créent de l'emploi. J'en parle aux entrepreneurs. Et ils signent !

Quelle est votre position quant au choix de la capitale de la Normandie ?

Elle n'a pas changé. Aucune des deux capitales ne peut être dégradée. Si l'une d'entre elles l'est, la réunification ne fonctionnera pas. Si la préfecture est à Rouen, alors le Conseil Régional doit être à Caen.

Vous évoquez un « triangle d'or » Caen-Rouen-Le Havre. Qu'en est-il des villes moyennes ?

Concernant les infrastructures routières, il faut faire en sorte que toutes les villes moyennes soit reliées à une quatre voies. Cela concerne entre autres Flers, Lisieux et Evreux.

La Région devra également développer des politiques de solidarité avec les zones rurales qui se sentent abandonnées. Il faut que ces villes moyennes profitent de la dynamique du triangle d'or Caen-Rouen-Le Havre, avec cette pépite absolue qu'est le port du Havre.

Si vous étiez élu en décembre prochain, que ferez-vous de vos autres mandats (Hervé Morin est député de l'Eure et maire d'Epaignes) ?

Ce sera un mandat à temps plein et je renoncerai à mon mandat parlementaire ainsi qu'à un éventuel poste de ministre à partir de 2017. C'est un choix réfléchi mais enthousiaste.

La bio express de Hervé Morin

1961 : naissance à Pont-Audemer, dans l'Eure.

1989 : premier mandat, conseiller municipal d'Epaignes, dans l'Eure

1996 : maire d'Epaignes

1998 : premier mandat de député (il l'est à nouveau depuis 2010)

2004 : conseiller régional de Haute-Normandie, il le reste jusqu'en 2010

2007 : ministre de la Défense de Nicolas Sarkozy

2015 : candidat aux élections régionales