Port el Kantaoui (Tunisie) (AFP). Tunisie: carnage dans un hôtel, 37 morts dont des touristes

Trente-sept personnes, dont des touristes étrangers, ont été tuées vendredi lorsqu'un homme armé a ouvert le feu dans un hôtel d'une station balnéaire près de Sousse, le pire attentat de l'histoire récente de la Tunisie. Cette attaque frappe un pays qui voit monter la menace jihadiste depuis sa révolution en 2011 et survient près de trois mois après l'attaque sanglante contre le musée du Bardo à Tunis (22 morts dont 21 touristes), qui avait déjà porté un coup dur au secteur vital du tourisme. Elle intervient aussi le même jour qu'un attentat revendiqué par le groupe Etat islamique (25 morts) au Koweit et la décapitation d'un homme en France. Le président Béji Caïd Essebsi, qui s'est rendu sur les lieux de l'attaque, a jugé que ces attaques étaient "la preuve qu'il faut une stratégie globale et que tous les pays actuellement démocratiques doivent unir leurs forces". "La Tunisie est face à un mouvement international. Elle ne peut répondre toute seule à cela", a-t-il dit à l'AFP. Le bilan s'élève à au moins 37 morts et 36 blessés. Des personnes de nationalité britannique, belge, allemande et norvégienne figurent parmi les blessées. Des touristes figurent parmi les morts mais le ministère de l'Intérieur n'était pas en mesure de dire combien. Les autorités ont indiqué que l'attentat avait été commis par un étudiant tunisien inconnu des services de police. "Il est originaire de la région de Kairouan", l'une des villes saintes de l'islam située dans le centre de la Tunisie, a déclaré le secrétaire d'Etat aux affaires sécuritaires, Rafik Chelly. "Cette personne n'était pas connue" de nos services, a-t-il ajouté à l'antenne de la radio Mosaïque FM, ajoutant qu'"a priori, un seul élément" a mené l'attaque avant d'être tué. La Tunisie disait craindre des attentats à l'approche de la saison touristique et avait annoncé des mesures sécuritaires accrues. Des menaces provenant de comptes sur les réseaux sociaux liés à la mouvance jihadiste avaient menacé de nouvelles attaques durant l'été. - 'Kalachnikov' et 'grenade' - L'assaillant a visé les clients sur la plage et au bord des piscines, selon le pâtissier de l'hôtel interrogé par l'AFP. "J'ai entendu des coups de feu et je suis sorti voir ce qui se passait. J'ai vu quelqu'un tirer sur des touristes âgés (sur la plage). Ils sont morts", a raconté Slim Brahim. "J'ai cherché à me cacher parce que j'ai vu le terroriste entrer dans l'hôtel du côté de la piscine. Il a ensuite jeté une grenade près de la piscine". Une journaliste de l'AFP qui a pu entrer dans l'hôtel a vu deux corps allongés dans du sang sur le parking, ainsi que trois corps ensanglantés sur le rebord de la piscine couverte. Un touriste britannique a indiqué à la télévision SkyNews que l'attaque s'était produite vers midi (11H00 GMT). "Mon fils de 22 ans venait de retourner se baigner () quand on a vu à une centaine de mètres à notre gauche ce qu'on pensait être des feux d'artifices", a raconté Gary Pine, venu de Bristol, dans le sud-ouest de l'Angleterre. "C'est seulement quand on a commencé à entendre des balles fuser qu'on a réalisé que c'était beaucoup plus grave que des feux d'artifice". "J'estime avoir entendu une vingtaine ou une trentaine de coups de feu, il y en avait pas mal", a-t-il dit.

