Paris (AFP). Hollande appelle à l'unité et porte Vigipirate en alerte maximum en Rhône-Alpes

François Hollande a appelé vendredi à "l'unité" après l'attentat commis en Isère, qui a fait un mort, et annoncé que le plan Vigipirate était porté "en alerte maximum" pendant trois jours en Rhône-Alpes. "J'ai voulu que soient tirées des conclusions et que nous portions le plan Vigipirate en alerte maximum dans la région Rhône-Alpes pour trois jours", a dit le chef de l?État, qui s'exprimait à l'issue d'un conseil restreint à l?Élysée. "Nous devons faire en sorte que toutes les vérifications puissent être établies, tous les contrôles effectués, dans les lieux, dans les gares, sur les sites industriels", a-t-il aussi affirmé. Il a également appelé à "l'unité" face au "terrorisme" et à ne pas se "laisser détourner par de vaines querelles". "Dans ces moments-là, face à ces épreuves, face à ces risques, face à ces menaces, c'est l'unité, le rassemblement et la capacité de la Nation à faire face qui permettront de lutter contre le terrorisme avec la plus grande efficacité", a souligné M. Hollande. Précisant que la victime, un chef d'entreprise, "lâchement assassinée", était âgée de 50 ans, il a souligné que l'auteur présumé avait été interpellé notamment grâce à "des forces de sécurité, des pompiers particulièrement courageux". "Toute la question est de savoir s'il y a des complices", a estimé le président de la République, indiquant que le procureur donnerait, le cas échéant, "des informations en fin d'après-midi" et que le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, "continuera à donner ce qu'il sait dans la mesure où c'est utile à la presse". Le chef de l'Etat a réaffirmé la nécessité d'avoir toujours en tête, dans la lutte contre le terrorisme "ces deux principes: faire ce que nous devons pour protéger nos concitoyens et en même temps respecter les libertés". "C'est d'ailleurs le sens de la loi renseignement qui a été adoptée par le Parlement", a-t-il souligné à propos de ce texte controversé. "En France, nous avons un esprit qui doit être préservé, c'est notre unité, notre capacité à faire face comme nous l'avons montré au début du mois de janvier", a fait valoir le président de la République. Un rappel de la série d'attentats notamment contre Charlie Hebdo au début de l'année, après lesquels l'action de l'Etat avait été quasi unanimement saluée. "Les Français doivent savoir qu'il y a des forces qui sont aujourd'hui déployées comme jamais depuis des décennies dans notre pays, que le plan Vigipirate est partout à son niveau maximum" a-t-il assuré, comme en réponse aux critiques, notamment du président des Républicains Nicolas Sarkozy, qui a demandé au gouvernement de "tirer impérativement toutes les leçons de ce nouvel attentat". "Nous déployons des centaines, des milliers de policiers, de gendarmes, de militaires dans le cadre de l'opération Sentinelle", a insisté M. Hollande.

