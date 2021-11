Paris (AFP). Isère: la personne décapitée identifiée, est un chef d'entreprise du Rhône

La dépouille de l'homme retrouvé décapité vendredi sur les lieux de l'attentat contre un site de gaz industriels, en Isère, est celle d'un chef d'entreprise de la banlieue de Lyon, a-t-on appris de sources proches du dossier. Selon les premiers éléments de l'enquête fournis par une de ces sources, l'entreprise de transport de cet homme, qui serait âgé d'environ 45 ans, disposait d'une habilitation pour entrer sur le site de la société américaine Air Products, située à Saint-Quentin-Fallavier, entre Lyon et Bourgoin-Jallieu, non loin de l'aéroport. Selon l'analyse des images de vidéosurveillance, sa tête a été mise sur un grillage par son assassin présumé, a indiqué une source proche du dossier. L'auteur présumé de l'attentat, Yassin Salhi, 35 ans, a ensuite percuté des bouteilles de gaz avec la camionnette de la société de la victime, provoquant une explosion. Puis, il est sorti du véhicule pour se rendre dans un bâtiment proche et manipuler d'autres bouteilles. Une équipe de pompiers, appelée en secours, a été accueillie par Yassin Salhi au cri de "Allahou Akbar" (Dieu est le plus grand), a poursuivi cette source proche du dossier. Les pompiers sont parvenus à le ceinturer et à le maîtriser en attendant l'arrivée des gendarmes, selon une des sources proches du dossier. Selon une autre source, l'attaque n'a pas fait d'autre victime que ce chef d'entreprise de la banlieue de Lyon, contrairement à ce qui avait été auparavant annoncé par d'autres sources qui avaient état de deux blessés légers. L'épouse de Yassin Salhi a été interpellée près de Lyon. Une autre personne a été arrêtée après avoir été repérée aux abords du site, mais aucun lien avec l'attaque n'est pour l'heure établi, selon ces sources.

