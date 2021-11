Ikea tourne sa nouvelle publicité en Normandie

Le 5 juin dernier, une équipe de tournage de 15 personnes est venue filmer cette nouvelle publicité, après une journée de reconnaissance et de découverte la veille.

On aperçoit de nombreux plans du Viaduc de la Souleuvre, exploité par la société AJ Hackett, sur les piles, imaginées par Gustave Eiffel et au sol, 65 mètres plus bas. 6 figurants locaux ont été trouvé directement sur place.

Le saut à l'élastique est au coeur de cette publicité, qui sera déclinée en version longue pour internet et en version courte pour l'international.