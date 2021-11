Paris (AFP). Attentat en Isère: la tête décapitée était accrochée à un grillage

La tête de l'homme, retrouvée décapitée à proximité de l'usine de Saint-Quentin-Fallavier (Isère) où a été commis un attentat vendredi matin, était accrochée à un grillage extérieur et recouverte d'inscriptions en arabe, a-t-on appris de source proche du dossier. L'auteur présumé de cet attentat a été interpellé par les gendarmes et était connu des services de renseignements, selon cette source. Des recherches sont en cours pour vérifier s'il n'était pas accompagné d'un complice. Le parquet antiterroriste se saisit de l'enquête. Manuel Valls a donné l'ordre aux préfets de "mobiliser immédiatement" les forces de l'ordre pour assurer "une vigilance renforcée" sur "tous les sites sensibles" en Rhône-Alpes, a déclaré à l'AFP l'entourage du Premier ministre. M. Valls, en déplacement actuellement en Amérique du sud, a demandé au ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, de se rendre à Saint-Quentin Fallavier (Isère), où a eu lieu l'attentat qui a fait un mort et plusieurs blessés.

