Volley-ball : France-Japon au Kindarena de Rouen

Ce sera ce samedi 27 juin à partir de 20h. "C'est une fierté et une reconnaissance de la dynamique de tous les dirigeants du volley-ball haut-normand", confie Philippe Dauchel, président de la Ligue de Haute-Normandie. Après l'Allemagne l'an passé (défaite des Bleus), c'est le Japon qui se dresse cette année sur la route des Bleus.

Les Bleus en tête

Dans la poule D, composée de la République Tchèque, la Corée du Sud et le Japon, la France est invaincue sur les huit matchs disputés avec huit victoires franches. En deuxième position, on retrouve l’équipe du Japon avec seulement quatre victoires et quatre défaites dont une au tie-break. La Corée du Sud arrive ensuite en troisième place. Les Tchèques ferment la marche. La France doit gagner pour maintenir cette position et ainsi participer au Final Four de la division qui se déroulera les 10 et 11 juillet prochains en Bulgarie.

Fin des poules

Avant cette échéance, la sélection tricolore va devoir disputer quatre matchs, deux contre le Japon (dont la rencontre ce samedi au Kindarena) et deux contre la Corée du Sud. La France a déjà rencontré le Japon deux fois et s'est imposée à chaque fois en trois sets secs. C'est devant une salle du Kindarena bien remplie que les Français vont devoir réitérer leur performance et faire le show devant leur public.