Bujumbura (Burundi) (AFP). Burundi: l'opposition décide de boycotter les élections

L'ensemble de l'opposition burundaise a décidé de boycotter toutes les élections prévues à partir de lundi dans le pays, estimant que les conditions n'étaient pas réunies pour leur tenue, a annoncé l'un de ses responsables vendredi à l'AFP. "Toute l'opposition a décidé unanimement de boycotter les élections qui ont été préparées par la Céni (la Commission électorale) et qui commencent par les communales et législatives de lundi", a déclaré Charles Nditije. Une lettre, signée par tous les représentants de l'opposition politique et dont l'AFP a obtenue une copie, a été déposée jeudi à la Céni.

