Paris (AFP). Vague de chaleur en France à partir de mardi

Une vague de chaleur s?abattra sur "la majeure partie" de la France à partir de mardi prochain, à commencer par le Sud-Ouest, annonce vendredi Météo-France sur son site internet. "Les températures minimales et maximales seront très élevées, parfois même proches des records" dans les régions Aquitaine, Midi-Pyrénées et Limousin. Elles devraient atteindre l'après-midi 34 à 38°C pour les maximales, voire plus par endroits, et ne pas descendre la nuit sous les 20 à 24°C. "Ces températures élevées devraient persister jusqu'en fin de semaine", précise Météo-France. Cette vague de chaleur "devrait s'étendre ensuite vers le nord et l'est". Dans la région Rhône-Alpes, les températures devraient être particulièrement élevées -jusqu'à 40 °C- soit proches des records. La chaleur s'installera aussi en Auvergne, dans le Centre, en Bourgogne, en Île-de-France, en Champagne et dans les régions du Nord-Est, mais elle devrait être moins intense. Dans les régions méditerranéennes, la chaleur sera présente dès ce week-end, bien que moins exceptionnelle, et devrait se maintenir plus longuement. Météo-France souligne que "les incertitudes à ces échéances demeurent toutefois importantes" et que "la durée de l'épisode et le niveau des températures atteintes seront précisés dans les jours à venir".

