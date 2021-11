C'est ma vie de scénariste : "Je vis de mon écriture depuis 25 ans"

"En 1986, je suis entré chez Radio France et j'ai commencé à adapter des nouvelles policières, ça m'a beaucoup plu et comme j'étais mauvais animateur, j'ai voulu exploiter ce créneau." En 1991, il rejoint France Inter et le cinéaste Claude Miller. "J'ai écrit 500 histoires pour lui", se remémore le futur scénariste.

De la radio au scénario

Christian Clères saisit une opportunité et se lance en 1993 dans l'écriture de livres. Il en publiera 17, en se spécialisant dans l'univers maritime. "On m'a dit que je faisais des images avec les mots, ça m'a trotté dans la tête", explique le Rouennais. L'idée et l'envie d'écrire un scénario font leur chemin et Christian finit par se lancer en 2006. "Cet univers me paraissait inaccessible." Lorsqu'il écrit son premier scénario de court-métrage, Christian Clères se sent vraiment à sa place. Un moment qui coïncide avec sa démission de France Inter. En neuf ans, il a écrit plusieurs courts-métrages, un téléfilm, une série télévisée et même Chez nous c'est trois, un film réalisé par Claude Duty sorti en 2013.

Un métier versatile, dont il est difficile de vivre. "Un jour, on est dans le haut de la vague et puis, ensuite, plus rien. C'est une fierté de pouvoir durer dans ce métier", concède le scénariste, qui a appris sans école, grâce à ses expériences. "Dans ce métier, plus on vieillit, plus on se bonifie".