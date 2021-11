Exploration maritime : la célèbre goélette Tara amarrée à Rouen

Le voilier Tara - connu pour sa traversée du monde marin et sa mission de préservation de l'environnement - fait une escale exceptionnelle en eau rouennaise, et ouvre son pont vendredi 26 et samedi 27 juin pour des visites du bateau. Ces visites vous permettront de découvrir le fonctionnement de ce laboratoire sur coque : "Plus de 100 000 espèces inconnues du monde scientifique ont été ramenées grâce à nos prélèvements, ce sont des organismes planctoniques. Ca nous a également permis de découvrir 4 500 000 nouveaux gènes", indique Philippe Duflot, membre de l'équipage du Tara et bénévole. Ces découvertes constituent la plus grande base de données jamais rassemblée de manière simultanée.

Une escale à Rouen avant le Groënland

Lea goélette a déjà sillonné tous les océans, a parcouru 14 000km :"TaraOocéan était un tour du monde de trois ans et demi pour prélever du plancton, un projet monumental. Un projet rendu possible grâce à Agnès B qui a acheté Tara et qui le met gratuitement à disposition des équipes scientifiques", raconte Louis Wilmotte, électricien du bateau. La goélette repartira dimanche 28 juin direction le Groënland dans l'objectif de poursuivre ses recherches et comprendre l'impact des changements climatiques et de la crise écologique subis par océans.

Pratique. Visitable le vendredi 26 juin de 14h à 18h et le samedi 27 juin de 10h à 18h. Départs toutes les 30 minutes.