Signature du CPIER à Rouen : un milliard d'euros pour la Normandie

Les préfets des régions Ile-de-France, Haute et Basse-Normandie et les présidents de ces trois régions ont signé ce jeudi 25 juin à l'occasion du Congrès des Régions organisé à Rouen, un Contrat de Plan Interrégional Etat-Régions pour la Vallée de la Seine. Un contrat qui permet aux collectivités et à l’État d'investir un milliard d'euros sur ce territoire entre 2015 et 2020.