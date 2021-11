Inscriptions à l'université de Caen : la procédure complémentaire débute ce vendredi

Ce vendredi 26 juin à 14h, ils seront certainement un peu plus que les années précédentes à suivre la procédure complémentaire pour tenter de s'inscrire à une formation proposée par l'université de Caen à la rentrée prochaine. Pour la première fois, la limite du nombre d'inscrits, via la plateforme en ligne Admission Post-bac, a été atteinte dans cinq filières : la Première année commune aux études de santé (Paces), Psychologie, Sciences de l’éducation, et Sciences de la vie et STAPS.

"Que tous ceux qui n'ont pas trouvé de place dans la filière visée ne se découragent pas, expose Nathalie Hauchard-Seguin, directrice générale des services d'Unicaen. La procédure complémentaire a pour but de mettre en relation les établissements qui ont encore des places vacantes et les candidats n’ayant pas de proposition d’admission."

Dans la grande majorité des cas, les néo-bacheliers de l'Académie de Caen sont admis dans la formation concernant leur premier choix. Les jeunes venus de l'extérieur n'étant pas prioritaires, ils n'auront pas tous cette chance. Cette situation exceptionnelle est notamment due à la fermeture voulue par le ministère des classes préparatoires pour devenir kiné. Dans la région, 600 jeunes sont directement impactés et doivent désormais s'inscrire à l'université, qui a dû s'adapter. En Paces, ils seront 1 400 en septembre contre 1 200 cette année, par exemple.