Disparition du Suisse Laurent Bourgnon, surdoué de la voile océanique

Bourgnon effectuait une croisière privée sur son voilier avec plusieurs passagers. Ils avaient choisi de plonger près de Toau, un atoll proche de Fakarava, qui compte parmi les sites les plus renommés au monde.

A l'issue de cette plongée, les autres passagers du bateau l'ont attendu en vain et à 19h30 heure locale (07h30 françaises jeudi), les recherches pour le retrouver n'avaient rien donné.

Agé de 49 ans et ayant abandonné la compétition océanique depuis plusieurs années, Bourgnon a l'un des plus beaux palmarès de la voile hauturière, ayant notamment remporté à deux reprises la célèbre Route du Rhum (1994 et 1998).

Capable de passer d'un bateau à un autre avec un égal talent, passionné par les multicoques, Bourgnon est unanimement considéré comme surdoué dans le monde des "voileux".

Aventurier accompli, comme son frère Yvan, qui a bouclé mardi à Ouistreham son tour du monde en catamaran de sport en naviguant à l'ancienne, il possède une expertise pluridisciplinaire: pilote d'avions, ULM et d'hélicoptères, mécanicien et metteur au point, ingénieur et coureur automobile (rallye-raid).

-La passion des multicoques-

Né le 16 avril 1966 à La-Chaux-de-Fonds, dans les montagnes du Jura suisse, il découvre la mer à l'âge de 4 ans sur le voilier de ses parents à l'occasion d'un périple de deux ans dans les Caraïbes. Adolescent, il effectue, toujours en famille, un tour du monde à la voile de trois ans.

En 1986, à l'âge de 20 ans, il effectue, avec son équipier Fred Girald, une première traversée de l'Atlantique sur un catamaran Hobbie 18 de 5,40 m, une aventure jugée un peu folle compte tenu de la taille du bateau, un engin de plage conçu pour naviguer autour de trois bouées.

Il enchaîne ensuite sur la Mini Transat, course transatlantique en solitaire sur des monocoques de 6,50 m, finissant 2e en 1987 après avoir gagné la 2e étape sur un bateau de série face à des prototypes a priori plus rapides.

L'année suivante (1988), il remporte la Solitaire du Figaro à sa première tentative, devançant notamment le Français Alain Gautier (2e). Un authentique exploit qui va lui donner l'envie de passer à des bateaux plus gros et surtout à des multicoques.

-Un palmarès exceptionnel-

A la fin des années 1980, les trimarans de 60 pieds Orma (18,28 m) sont les machines de course au large les plus sophistiquées au monde (les plus dangereuses aussi) et Laurent Bourgnon va très vite s'imposer dans cet exercice de haute voltige. Y compris face aux coureurs français, qui affectionnent particulièrement ces dragsters océaniques.

A la barre de ces engins, il enchaîne les succès et son curriculum vitae donne le tournis: victoires dans les courses La Baule - Dakar (1991), Québec - Saint-Malo (1992) et Transat Jacques Vabre (avec l'Américain Cam Lewis, en 1995). Il décroche le titre prestigieux de champion du monde de course au large en 1994, 1995 et 1997.

En 1997, il gagne la Transat Le Havre - Cartagène (Colombie) avec son frère Yvan, lui aussi passionné de multicoques et d'aventures maritimes.

Laurent Bourgnon est un sportif polyvalent. Il a aussi touché à la course automobile, participant notamment à plusieurs rallyes-raids comme le Paris - Dakar entre 1999 et 2005.

Passionné de technique, attentif au moindre détail, il met son savoir-faire dans l'aéronautique pour développer et mettre au point un biplace de voyage rapide et doté d'une très grande autonomie.

Mais c'est surtout dans le monde de la voile que Laurent Bourgnon s'est imposé, accédant à la même célébrité que d'autres navigateurs suisses comme Pierre Felhmann ou Bernard Stamm.