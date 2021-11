Selon les salariés, cette union patronale dans le secteur social serait synonyme de remise en cause de leurs qualifications, d'un remaniement des carrières, de la suppression des congés payés supplémentaires, de la fin des RTT...

C'est pour dire non à cette casse social que 65 d'entre eux ont manifesté ce jeudi 25 juin, à l'appel de CGT, FO et Sud, entre les locaux de l'Adapéi de l'Orne, et ceux de l'association Anaïs.

Angela Pace, délégué Sud Santé Social :