Nekfeu passe en Normandie dans le cadre de sa tournée

Propulsé sur la scène grâce à ses groupesS-Crew et surtout 1995 (Victoire de la Musique en 2014) le rappeur Nekfeu reste sur la pente ascendant et revient avec son premier album "Feu" sorti le 8 juin dernier dont l'extrait "On verra" tourne en ce moment sur de nombreuses radios.

Un disque qui signe les meilleures ventes digitales numérique depuis le début de l'année grâce à ce savant mélange de rap de jeune adulte et de récits mordants d'un personnage bien réel.

Nekfeu défendra cet opus à l'automne 2015 sur les scènes de France lors de son "Feu Tour" en passant le Cargö à Caen le vendredi 16 octobre.

Toutes ses dates de concert :

Mercredi 14 Octobre : NANCY - L'Autre Canal

Jeudi 15 Octobre : RENNES - L'Etage

Vendredi 16 Octobre : CAEN - Le Cargo

Samedi 17 Octobre : BREST - Le Carène

Lundi 19 Octobre : ANGERS – Le Chabada

Mardi 20 Octobre : BORDEAUX - Le Rocher de Palmer

Mercredi 21 Octobre : CLERMONT-FERRAND - La Coopérative de Mai

Jeudi 22 Octobre : LYON - Le Radiant

Samedi 24 Octobre : MARSEILLE - Le Moulin

Dimanche 25 Octobre : TOULOUSE - Le Bikini

Lundi 26 Octobre : MONTPELLIER - Le Rockstore

Mardi 27 Octobre : BIARRITZ - L'Atabal

Vendredi 13 Novembre : LILLE - Le Splendid

Samedi 14 Novembre : METZ - Le BAM

Dimanche 15 Novembre : PARIS – Olympia - COMPLET

Vendredi 18 Mars 2016 : PARIS – Zénith