Bruxelles (AFP). Grèce: les rapports se tendent, la perspective d'un accord s'éloigne

Le Premier ministre grec Alexis Tsipras a accusé le FMI de bloquer les négociations visant à éviter à son pays un défaut de paiement, signe que les positions restent très éloignées entre le gouvernement grec et ses créanciers, qui tentaient difficilement de trouver un terrain d'entente mercredi à Bruxelles. M. Tsipras a donné le ton mercredi en déplorant, alors qu'il était en chemin pour Bruxelles, "l'insistance de certaines institutions (les créanciers, NDLR) qui n'acceptent pas des mesures compensatoires" présentées par Athènes pour obtenir l'aide financière nécessaire à sa survie. Dans son viseur: le FMI, auquel la Grèce reproche son intransigeance "criminelle". Pour obtenir l'aide promise, la Grèce a présenté lundi de nouvelles propositions, reposant surtout sur une hausse d'impôts et de taxes, qui prévoient huit milliards d'euros d'efforts budgétaires supplémentaires à effectuer en 2015 et 2016. Si la partie grecque accepte le principe d'un budget en excédent primaire (le solde du budget hors charge de la dette) d'1% cette année, qui a longtemps été l'un des points d'achoppement des discussions, elle bloque sur la répartition des différents taux de TVA et une réforme des retraites. Le gouvernement grec a indiqué mercredi avoir rejeté une contre-proposition soumise par les créanciers et comprenant surtout des souhaits du FMI. Ces exigences, sur lesquelles les créanciers ne se sont mis d'accord entre eux que mardi, selon une source au fait des négociations, ont fait l'objet de fuites dans la presse mercredi. En matière de retraites, les créanciers réclament la suppression des départs anticipés et veulent que l'âge légal de la retraite passe de 62 à 67 ans dès 2022, et non en 2025. Ils insistent pour que le taux de TVA de 23% s'applique aux restaurants, et non un taux réduit de 13% comme le demande le gouvernement grec, mais acceptent sa demande de maintenir le taux de 13% à l'électricité. Ils demandent des coupes dans les dépenses de défense de 400 millions d'euros dans le budget 2016, et non 200 millions. Et ils refusent plusieurs mesures fiscales visant les entreprises, comme un impôt sur les sociétés exceptionnel de 12% sur les bénéfices supérieurs à 500 millions d'euros en 2015. - Grand oral - M. Tsipras, les traits tirés, est arrivé à Bruxelles à la mi-journée, où il a été accueilli par Jean-Claude Juncker, le président de la Commission européenne, pour une réunion à laquelle participent également les dirigeants de la BCE et du FMI, Mario Draghi et Christine Lagarde, ainsi que Jeroen Dijsselbloem, le patron de la zone euro. Cette rencontre s'apparente à un nouveau "grand oral" pour M. Tsipras, six jours avant la date-butoir d'un remboursement au FMI de quelque 1,5 milliard d'euros qui alimente les craintes de défaut de paiement. Le déblocage d'une tranche d'un prêt en suspens depuis presque un an (7,2 milliards d'euros), ou à défaut un geste financier de la BCE, sera nécessaire pour qu'Athènes honore cette échéance. Vers 15H00 GMT, la réunion était toujours en cours dans un climat "difficile", selon une source au fait des discussions, craignant une longue nuit de négociations. L'idée est d'avoir quelque chose sur la table des ministres des Finances, qui se réunissent à Bruxelles dans la soirée, pour la troisième fois en une semaine. Le porte-parole du ministre allemand des Finances, Wolfgang Schäuble, a estimé qu'il restait "encore un long chemin" avant de parvenir à un accord et qu'il ne pourrait y avoir de solution "que si elle est approuvée par les trois institutions", en particulier le FMI. Le ministre français des Finances, Michel Sapin, avait reconnu lui aussi lundi que se passer du FMI "n'est pas aujourd'hui possible". Par ailleurs, dans un accord global, "la question de la dette n'est pas taboue" et "devra être abordée", a souligné mercredi M. Sapin, "même si elle n'est pas la plus urgente". La dette grecque, qui représente 180% du pays, risque de s'accumuler sans fin sans un réaménagement, mais beaucoup de pays, comme l'Allemagne, rechignent à l'évoquer. Dans le cas où un accord serait trouvé dans les heures qui viennent, ce serait l'aboutissement de négociations "au forceps" de plus de cinq mois entrecoupées d'une série de réunions d'urgence, chacune étant présentée comme celle de la dernière chance. Mais il faudra encore que M. Tsipras le fasse approuver par son Parlement, ce qui pourrait s'avérer très délicat. Et d'autres Parlements, dont le Bundestag allemand, devront se prononcer dans les jours qui suivent. Là encore, la partie n'est pas gagnée.

