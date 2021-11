Sortir dans l'Orne : jeudi 25 juin

Ce soir, à Alençon, la café-restaurant Le Carnet de Route accueille le trio "Ricardo, Julie et Yuichiro" pour une soirée musicale à mi-chemin entre jazz, flamenco et classique. C'est à partir de 19h30. L'entrée est libre et gratuite.



Demain, à Sées, pour la 3ème année consécutive, la ville organise des promenades nocturnes et commentées du patrimoine sagiens. Rendez-vous, ce vendredi soir, à 20h Place du Général de Gaulle à Sées. C'est gratuit mais il est conseillé de réserver.



La ville de Bourg le Roi, située à une douzaine de kilomètres au sud d'Alençon, vivra comme au Moyen Age ce dimanche à l'occasion de sa 13ème fête médiévale. Parmi ces animations, il y aura par exemple un tournoi de chevalerie, un montreur d'ours et de la musique. L'entrée est à 5€. Toutes les infos sont sur Bourg le Roi