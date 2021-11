Handisport : un tout nouveau voilier sur le bassin de Calix

Un tout nouveau voilier a été baptisé par Navisport et le Comité régional Handisport de Basse-Normandie, ce mercredi 24 juin. Cette embarcation a été spécialement aménagée pour les personnes à mobilité réduite et permet de transporter quatre personnes en fauteuil roulant et quatre personnes valides en même temps. L'aménagement représente un coût de 70 000 € pris en charge par le Conseil régional, le Conseil départemental, le CNDS (un fonds d'Etat) et le fonds d'initiative solidaire de la Caisse d'Épargne.