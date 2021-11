Bonne table : près de 50 ans de savoir-faire italien au Drugstore

Si la terrasse peine à être ensoleillée à midi, faute d'une mauvaise exposition, on apprécie un déjeuner à l'ombre lorsque la chaleur est trop pesante.

Pizzas au feu de bois

Les pizzas cuites au feu de bois nous font de l'œil, mais la température extérieure nous incite à manger plus léger. Mon amie opte pour la formule du drug's à 12,90€ comprenant au choix une salade, des pâtes ou une pizza accompagnées d'un dessert ou d'un café et d'une boisson fraîche. La salade club (salade, tomates, concombre, émincé de dinde poêlé, dés d'emmental, maïs et œuf) est copieuse. Quant à moi, la chaleur ne m'empêche pas de choisir des spaghettis bolognaise (10,30€). Ces dernières sont délicieuses, parfaitement cuites.

En dessert, je choisis le traditionnel tiramisu italien (6€) parmi un grand choix de desserts. Le goût du café est bien présent, c'est un bon point. Mon amie préfère de la glace à la menthe, légère et servie avec un soupçon de chantilly, le dessert est idéal par ce temps. La pizzeria du drugstore est une jolie découverte, et la prochaine fois, promis, je goûterai les pizzas.

Pratique. Pizzeria du Drugstore, 2 rue Beauvoisine à Rouen. Tél. 09 82 33 43 18.