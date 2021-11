Le football en fête devant le stade Michel d'Ornano ce samedi

Le but : faire vivre le territoire bas-normand malgré le fait qu'il n'accueille pas de matchs pour l'Euro 2016. Les visiteurs pourront se balader dans le village et profiter d'activités ludiques autour de la pratique du football. Ils pourront, par exemple, découvrir une reconstitution du vestiaire de l'Équipe de France et ainsi plonger dans la peau des joueurs. Trois tournois se joueront pendant la journée : le premier réservé au football féminin, un autre organisé par Nike dont l'équipe gagnante sera qualifiée pour une finale nationale et un tournoi tout public. De nombreuses animations seront mises en place, notamment pour sensibiliser au cecifoot. Pour ceux qui souhaitent être bénévoles à l'Euro 2016, un stand dédié au recrutement sera installé par la Fédération.