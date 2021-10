Areva : un avion pour le Japon

Areva a annoncé ce jeudi avoir affrété un avion qui partira dès que possible pour le Japon. 3 000 masques de protection avec cartouches aérosols, 10 000 combinaisons et 20 000 paires de gants seront ainsi envoyés pour les habitants, les secouristes et le personnel travaillant à proximité de la centrale nucléaire de Fukushima.