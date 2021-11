Un homme gravement brûlé dans un incendie d'immeuble à Elbeuf

Ce lundi après-midi, un incendie se déclare au troisième étage d'un immeuble qui en compte quatre à Elbeuf. Le feu semble partir d'un canapé qui a été sorti sur le palier par un résident de l'immeuble. Au même moment, un employé d'Habitat 76 se trouve dans l'immeuble où il emprunte l'ascenseur.

Il est découvert inconscient par les pompiers et brûlé au visage et au torse. Il est finalement ranimé par massage cardiaque. Agé de 43 ans et habitant de Saint-Aubin-lès-Elbeuf, il est transféré à l'hôpital des Feugrais sur cette même commune avant d'être héliporté dans un service spécialisé à Paris.

24 habitants de l'immeuble ont été évacués de l'immeuble et deux familles, résidant au quatrième étage, ont été légèrement intoxiquées par les fumées et transportées à l'hôpital pour examen.

Un homme ivre et résident de l'immeuble a été interpellé et placé en garde à vue pour être entendu. La Brigade criminelle de la Sûreté Départementale s'est saisie de l'enquête.