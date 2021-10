Découvrez le nouvel EP des caennais de Gandi Lake

Au cœur de cette formation bas-normande innovante, on retrouve Arthur le batteur de Granville mais aussi Fred le guitariste de Goodbye Horses et Adrien de Goldwave aux claviers. Cyril à la basse et Colorado au chant viennent compléter l'équipe. Surfant sur une pop anglo-saxonne, ce quintet offre des sonorités sauvages et mélancoliques, mêlant énergie rock et psychédélisme ambiant.

Après avoir publié son premier single Weather Vanes en septembre 2014, Gandi Lake a sorti son premier EP éponyme. Les six titres de cet opus ont d'abord été dévoilés sous la forme d'un court-métrage à la sauce road movie, réalisé par les normands Arthur Shelton et Nancy Tixier, fondateurs de Polaires Noires Productions.