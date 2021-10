Seine-Maritime : les agriculteurs déversent du lisier dans les centres commerciaux

Dans la soirée et dans la nuit du dimanche 21 au lundi 22 juin, les agriculteurs ont mené des actions pour manifester leur colère. Le Carrefour de Mont-Saint-Aignan a vu sa voie de livraison envahie par des pneus et du lisier a été déversé par nombreux tracteurs. Une banderole "Partageons les marges et sauvons l'élevage" a été déployée, vers 22h.

Plusieurs communes concernées

Les centres commerciaux des villes de Bonsecours, Canteleu, Bolbec, Gruchet-le-Valasse, Lillebonne ou encore Le Havre n'ont pas été épargnés. Plusieurs tracteurs ont deversé du lisier, notamment sur le parking du Auchan Mont-Gaillard du Havre.