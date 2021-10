Lucie Bostel, reine des fleurs

Lucie Bostel a découvert les fleurs grâce à son grand-père. "Quand j'étais petite, mon grand-père m'emmenait dans son jardin pour voir les fleurs", se remémore la jeune fleuriste de 17 ans. Il y a quelques semaines, elle a terminé à la troisième place du concours Clayrton's Academy, organisé par la société d'emballage floral depuis quatre ans. Alors que Lucie rêve depuis toujours d'exercer ce métier, beaucoup ont essayé de l'en dissuader. "On a essayé de me diriger vers autre chose, on me disait que je devrais travailler tous les jours, même les jours fériés."

Il en fallait plus pour déstabiliser la passionnée. Elle entreprend un CAP sur deux ans et envisage de poursuivre ses études par un brevet professionnel. Son alternance, Lucie l'effectue chez Myna Fleurs à Malaunay. "Ce que je préfère dans le métier, c'est créer et notamment lorsqu'il s'agit d'un mariage car on peut se permettre plus de choses." Il y a un an, le CFA de Caudry propose à l'ensemble des élèves de participer au concours.

Le bouquet échoué

Pour la première épreuve qui se déroule dans le CFA, Lucie propose un bouquet qu'elle nomme "bouquet échoué". "Je voulais que mon bouquet ait un lien avec le thème, la plage." Ce dernier lui permet de se qualifier pour la finale à Paris. "J'ai terminé à la 3e place sur les six personnes du niveau CAP". Une expérience qu'elle pourrait bien retenter. "L'an prochain, j'ai prévu de participer au concours en brevet professionnel", annonce Lucie. Quant à son avenir, il paraît évident. "J'aimerais ouvrir ma boutique." Un rêve qui semble à portée de main.