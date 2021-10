Le Tour de France 2015 dans l'Orne

Le vendredi 10 juillet, le département de l’Orne a la chance d'être traversé par le Tour de France, lors de la 7ème étape reliant Livarot à Fougères. Les coureurs parcourront 80 km dans l’Orne (sur les 190 km que compte l’étape), de Vimoutiers à Carrouges, en passant par Argentan et à proximité de lieux emblématiques, comme la commune de Camembert, le Mémorial de Montormel et le Haras national du Pin.

Où voir le Tour de France ?

Horaires de passage des coureurs:

Côte de Canapville 13h06 – 13h08

Vimoutiers 13h12 – 13h13

Chambois 13h37 – 13h41

Exmes 13h54 – 14h01

Le Haras du Pin 14h01 – 14h09

Le Bourg-Saint-Léonard 14h07 – 14h14

Argentan 14h19 – 14h28

Fleuré 14h30 – 14h40

Boucé 14h38 – 14h49

Le Ménil-Scelleur 14h44 – 14h56

Carrouges 14h50 – 15h02

Le passage de la caravane du Tour aura lieu 2 heures avant celui des coureurs cyclistes.

Une heure avant le passage de la caravane et un quart d’heure après le passage du dernier coureur, l’itinéraire de la course est interdit à toute circulation : l’emprunt et le franchissement des routes concernées deviendront donc impossibles pendant au moins 3 heures.

Le département sera donc temporairement coupé en deux le long d’une ligne Vimoutiers/Carrouges qui pourra être franchie uniquement à Argentan en empruntant la section (sans péage) Fontenai-sur-Orne / Mortrée de l’autoroute A88. Si des déplacements nécessitent le franchissement de cet itinéraire, il est donc fortement déconseillé de les réaliser entre la fin de la matinée et le début de l’après-midi. Pour aider les usagers, les services du Département mettront en place des itinéraires de déviation.

A propos du Tour de France

Du samedi 4 juillet au dimanche 26 juillet 2015, le 102e Tour de France comprendra 21 étapes pour une distance de 3 360 kilomètres. Les particularités de l'épreuve :

· 9 étapes de plaine

· 3 étapes accidentées

· 7 étapes de montagne avec 5 arrivées en altitude

· 1 étape contre la montre en individuel

· 1 étape contre la montre par équipe

· 6 sites étapes inédits : Utrecht (1re étape et départ 2e étape), Zélande (arrivée 2e étape), Livarot (départ 7e étape), La Pierre-Saint-Martin (arrivée 10e étape), Muret (départ 13e étape), Sèvres-Grand Paris Seine Ouest (départ 21e étape).