Spielberg (Autriche) (AFP). GP d'Autriche: doublés de Rosberg et Mercedes sur le Red Bull Ring

C'était la journée des doublés dimanche au Grand Prix d'Autriche de Formule 1: Nico Rosberg a gagné pour la 2e année d'affilée sur le Red Bull Ring, et Mercedes-AMG a réussi son 5e doublé de 2015, grâce à la 2e place de Lewis Hamilton. "J'ai pu attaquer de bout en bout, je suis en train de trouver ce qui me manquait l'an dernier, en course", a réagi le pilote allemand après sa 11e victoire en F1. "J'ai eu un peu peur en fin de course, car j'avais des vibrations au niveau de mon pneu avant droit", a-t-il ajouté, soulagé. C'est la 3e victoire pour Rosberg en 2015, après l'Espagne et Monaco en mai. Elle a été acquise avec la manière en bondissant en tête dès le premier virage du 1er tour, aux dépens d'Hamilton qui s'était élancé de la pole position pour la 7e fois en huit GP. "Pourquoi tu ne pilotes pas comme ça à chaque fois ?", lui a demandé Gerhard Berger, l'ancien pilote autrichien, sur le podium. "Je te promets, je vais faire mon possible", a répondu Rosberg. Il avait déjà gagné à Spielberg l'an dernier, pour le retour de l'Autriche au calendrier de la F1. Grâce à sa 2e place, Hamilton reste en tête du championnat du monde (169 points à 159). "Je n'ai pas très bien entamé cette course", a reconnu Hamilton, en invoquant une procédure de départ un peu ratée de sa part. Le pilote britannique était en retrait tout le week-end, sauf à la fin des qualifications quand il a surpris Rosberg en bouclant un très bon tour. - Massa sur le podium, Alonso et Räikkönen dans le décor - Le podium a été complété par le Brésilien Felipe Massa (Williams-Mercedes), seul père de famille sur le podium le jour de la Fête des Pères. Son 40e podium en F1, sous les yeux de son fils Felipinho qui a passé le week-end à jouer au ballon dans le paddock. "Ca fait plaisir de battre les Ferrari", a dit l'ancien pilote de la Scuderia. Il a eu le mérite de résister jusqu'au bout à un autre Allemand, Sebastian Vettel (Ferrari), victime d'un arrêt au stand trop long qui lui a fait perdre dix secondes alors que le podium lui semblait promis. Cette course a commencé par six tours de neutralisation par la voiture de sécurité, suite à un spectaculaire accrochage entre Fernando Alonso (McLaren) et Kimi Räikkönen (Ferrari). Les deux champions du monde sont sortis indemnes de leurs monoplaces détruites, puis ils ont été rejoints sur la liste des abandons par Jenson Button, dans l'autre McLaren-Honda. Au moment du redémarrage, au début du 7e tour, Rosberg a commencé à creuser l'écart sur Hamilton puis il a contrôlé jusqu'au bout l'écart avec le double champion du monde anglais. Celui-ci a aussi été pénalisé de cinq secondes, après l'arrivée, pour avoir franchi la ligne blanche, à la sortie des stands, après son seul et unique ravitaillement. Enfin, dans le gros du peloton, les places d'honneur sont allées à Valtteri Bottas, 5e dans l'autre Williams, Nico Hülkenberg, 6e dans sa Force India, et surtout à Pastor Maldonado (Lotus), vainqueur avant la limite d'un joli duel avec le benjamin Max Verstappen (Toro Rosso), 17 ans. Prochain rendez-vous, le 5 juillet à Silverstone.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire