Spielberg (Autriche) (AFP). GP d'Autriche: spectaculaire accrochage Räikkönen-Alonso, reprise de la course

Le Grand Prix d'Autriche de Formule 1 a repris au 7e des 71 tours prévus, dimanche sur le Red Bull Ring, après une neutralisation due à un spectaculaire accrochage entre Fernando Alonso (McLaren) et Kimi Räikkönen (Ferrari), qui sont sortis indemnes. La voiture de sécurité est sortie pour laisser le temps aux commissaires de course de dégager les débris des deux monoplaces, qui se sont accrochées -la McLaren montant sur la Ferrari- et ont percuté le rail. Au moment du redémarrage de la course, Nico Rosberg (Mercedes) a commencé à creuser l'écart sur son coéquipier Lewis Hamilton, parti en pole position.

