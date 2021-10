Paris (AFP). Offre de SFR sur Bouygues: Macron contre une consolidation

"Une consolidation" dans le secteur des télécoms n'est "pas souhaitable", a indiqué dimanche le ministre de l'Economie Emmanuel Macron dans une déclaration écrite à l'AFP, à propos d'informations du journal JDD selon lesquelles le groupe Numericable-SFR a fait une offre sur son concurrent Bouygues Telecom. "Le temps n'est pas à des rapprochements opportunistes auxquels plusieurs peuvent trouver un intérêt qui ne retrouve pas ici l'intérêt général", a jugé M. Macron, qui poursuit: "je dis et répète que la consolidation n'est pas aujourd'hui souhaitable pour le secteur. L'emploi, l'investissement et le meilleur service aux consommateurs sont les priorités. Or les conséquences d'une consolidation sont à ces égards négatives, comme l'ont prouvé les cas récents en Europe".

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire