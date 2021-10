Rome (AFP). Des centaines de milliers de manifestants à Rome contre les unions gays

Plusieurs centaines de milliers de personnes ont manifesté samedi à Rome contre les unions homosexuelles et l'enseignement du genre dans les écoles, au moment où le gouvernement cherche à faire passer rapidement un projet d'union civile. Alors que la police italienne ne fournit jamais de chiffres sur les manifestations, les organisateurs ont assuré avoir réuni un million de personnes. La foule de jeunes, personnes âgées et parents venus avec de jeunes enfants débordait d'une place pouvant contenir jusqu'à 300.000 personnes. Agitant des banderoles proclamant "La famille sauve le monde" et "Défendons nos enfants", les manifestants ont rempli malgré la pluie cette vaste place devant la basilique de Saint-Jean de Latran, ont constaté des journalistes de l'AFP. "Dans l'école de mes enfants, ils parlent de familles composées de deux pères ou de deux mères, sans demander la permission des parents", s'est insurgé Giuseppe Ripa, un médecin de 41 ans. "C'est dangereux, et c'est mauvais". Piero Uroda, pharmacien de 78 ans, est venu avec de nombreux proches : "Je ne veux pas de mariage gay ou d'adoption gay. La famille naturelle, c'est la nôtre", dit-il. L'Italie est le dernier grand pays d'Europe occidentale à ne reconnaître aucun statut légal aux couples homosexuels, mais le gouvernement de centre-gauche de Matteo Renzi a présenté un projet d'union civile avec l'objectif de le faire adopter définitivement avant la fin de l'année. Le texte est pour l'instant examiné en commission au Sénat, où il est ralenti par des milliers d'amendements déposés essentiellement par le parti de centre-droit d'Angelino Alfano, ministre de l'Intérieur, qui avait également appelé à manifester. Les alliés de centre-droit de M. Renzi sont favorables à l'établissement d'une union civile, mais rejettent deux dispositions essentielles de son projet : l'accès à la pension de réversion et la possibilité d'adopter l'enfant de son partenaire. Pour faire passer le texte, M. Renzi, qui a fait adopter cet hiver une réforme du code du travail malgré une série de manifestations massives des syndicats, devrait pouvoir s'appuyer sur plusieurs partis de gauche, sur les contestataires du Mouvement 5 étoiles, et même sur de nombreuses voix du parti Forza Italia de Silvio Berlusconi. Environ 75% des Italiens sont favorables à un statut légal pour les couples homosexuels, et selon un sondage publié par La Stampa en mai 51% des personnes interrogées soutenaient l'idée d'ouvrir le mariage aux couples de même sexe.

