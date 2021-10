Sortir dans le Calvados : lundi 22 juin

Ce soir, assistez à l'avant-première du film «Un moment d'égarement» avec Vincent Cassel et François Cluzet. Antoine et Laurent, amis de longue date, passent leurs vacances en Corse avec leurs filles respectives : Louna 17 ans, et Marie, 18 ans. Un soir sur la plage, Louna séduit Laurent. Louna est amoureuse mais pour Laurent tout cela n'est qu'un moment d'égarement. C'est ce lundi soir à 20h au Cinéma Pathé Les Rives de l'Orne.

Le Festival Fou'Art à Tout Artistique se tient samedi à Créa à Mondeville. De nombreux spectacles seront proposés pour toute la famille lors de cette journée. Fou'Art à Tout Artistique c'est ce samedi de 11h à 23h à Créa à Mondeville. Retrouvez le programme complet et les infos pratiques sur Créa Mondeville

Dimanche, à Caen, les grands magasins ainsi qu'une centaine de commerces ouvriront leurs portes pour vous accueillir lors de ce premier dimanche des soldes d'été. Vous pourrez faire de bonnes affaires lors de cette journée. Les soldes d'été se tiennent cette année du 24 juin au 4 août.