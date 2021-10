Beyrouth (AFP). Syrie: le plus célèbre musée de mosaïques dévasté par des barils d'explosifs

Le plus célèbre musée syrien de mosaïques, situé à Maarat al-Noomane (nord-ouest), localité tenue par les rebelles, a été gravement endommagé par deux barils d'explosifs largués par l'aviation du régime, a affirmé samedi une ONG. Les ONG internationales dénoncent régulièrement l'utilisation des barils d'explosifs par le régime de Bachar al-Assad, qui dément recourir à cette arme meurtrière et aveugle. Dans un communiqué, Cheikhmous Ali, directeur de l'Association pour la protection de l'archéologie syrienne (Apsa) basée à Strasbourg (France), a affirmé que le musée, situé dans l'ancien caravansérail ottoman de Khan Mourad Pasha datant de 1563, "a subi des destructions massives causées par deux barils de TNT largués lundi par un hélicoptère de l?armée syrienne". Plusieurs panneaux de mosaïques, disposés dans le portique Est, ont été endommagés. Deux panneaux de forme rectangulaire représentant des motifs géométriques ont ainsi été gravement abîmés et quatre autres de forme circulaire ont subi des dommages moins importants, notamment des trous causés par des éclats. Par ailleurs, le bâtiment a subi de très graves destructions, notamment la mosquée qui s'y trouve. Ce musée de la province d'Idleb compte plus de 2.000 m2 de mosaïques anciennes. Joint à Damas par téléphone, le directeur général du département syrien des musées et des antiquités, Maamoun Abdulkarim, a "déploré cette nouvelle tragédie pour le patrimoine syrien" mais a refusé de dire qui en était responsable. "Il faut rendre aux musées leur neutralité, et personne, quel que soit son bord, n'a le droit de toucher à la mémoire de notre pays", a-t-il dit. Près de 300 sites d'une valeur inestimable pour l'Humanité ont été détruits, endommagés ou pillés par la guerre en Syrie s'alarmait fin décembre l'ONU en se basant sur des images satellitaires. Terre de multiples civilisations, des Cananéens aux Ottomans, la Syrie regorgeait de trésors datant des époques romaine, mamelouk et byzantine, avec des mosquées, des églises et des châteaux croisés. Mais depuis que le pays a sombré dans un brutal conflit armé, ce riche patrimoine a été mis à sac et détruit par tous les belligérants, que ce soit le régime, les rebelles ou les jihadistes.

