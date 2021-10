Monterrey (Mexique) (AFP). Mexique : dix morts lors d'une fusillade dans un bar près de Monterrey

Dix personnes ont été tuées vendredi lors d'une fusillade dans un bar près de Monterrey, dans le nord du Mexique, selon les autorités locales. Plusieurs hommes armés sont arrivés à bord de deux véhicules et ont ouvert le feu sur des personnes à l'intérieur de l'établissement, vers 20h00 GMT, dans la localité de Garcia, selon le procureur de l'Etat de Nuevo Leon. Les assaillants ont dénudé sept corps et emporté 10.000 pesos (650 dollars) en liquide, a précisé à l'AFP un responsable sous couvert d'anonymat. "Sept personnes sont mortes sur place, et trois (ont succombé à leurs blessures) à l'hôpital", a déclaré le porte-parole chargé de la sécurité de l'Etat de Nuevo Leon, Jorge Domene. La police locale et l'armée se sont déployées afin de boucler la zone.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire