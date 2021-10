Pascal Ausseur nouveau préfet maritime de la Manche et de la Mer du Nord

Entré à l'école navale en 1981, le vice-amiral a navigué sur toutes les mers du monde. Il a notamment participé à de nombreuses missions opérationnelles dans le golfe de Guinée, dans le golfe arabo-persique et l'océan indien.

Sa dernière contribution remonte à juillet 2006 avec une participation à l'opération Baliste pendant la guerre entre Israël et le Hezbollah. Il a également fait partie de l'état major des armées entre 2001 et 2004, travaillant sur les relations entre la France et l'Otan.

En août 2014, il devient chef de bainet militaire auprès du ministère de la Défense et de son ministre Jean-Yves Le Drian.

Enfin, le 1er août prochain, il sera élevé au rang de vice-amiral d'escadre et nommé préfet maritime.